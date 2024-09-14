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ПОЛІТИКА

WSJ:Чи зможе Камала Гарріс впоратися з викликами президентства?

14 вересня 2024, 17:01
WSJ:Чи зможе Камала Гарріс впоратися з викликами президентства?
джерело x.com/KamalaHarris
Автор вважає, що Гарріс бракує майстерності у зважуванні ризиків.

Камала Гарріс вміло реалізувала свою стратегію нападу на Дональда Трампа під час дебатів 10 вересня, продемонструвавши принаймні один елемент компетентності на рівні президента. Гарріс та її шанувальники вважають, що вона має всі шанси на перемогу на виборах, зважаючи на її успіх на дебатах, але таке рішення насправді мають прийняти американці.

Виборці хочуть знати, чи зможе вона, зіткнувшись з новими та небезпечними обставинами, сформулювати чітке та реалістичне рішення.

Про це пише The Wall Street Journal.

Автор висловлює сумніви щодо здатності Камали Гарріс ефективно реагувати на складні ситуації, які постануть перед нею, якщо вона стане президентом. Він розмірковує про те, як вона впорається з викликами й ухваленням рішень, але вважає, що їй може не вистачати потрібної майстерності у зважуванні ризиків і можливостей.

Нагадаємо, що попри те, що багато хто вважав, що Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа на дебатах, члени її партії поки що не поспішають заявляти про перемогу. 

Камала ГаррісВибори США

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