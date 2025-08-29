Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп скасував охорону Секретної служби для колишньої віцепрезидентки США Гарріс

29 серпня 2025, 17:38
Трамп скасував охорону Секретної служби для колишньої віцепрезидентки США Гарріс
з вільних джерел
Камала Гарріс подякувала Секретній службі США за "їхній професіоналізм, відданість справі та непохитну відданість безпеці".

Президент США Дональд Трамп скасував захист Секретної служби для колишньої віцепрезидентки й кандидатки в президенти від Демократичної партії на виборах 2024 року Камали Гарріс.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на копію листа з назвою "Меморандум для Міністра внутрішньої безпеки" .

У листі, датованому 28 серпня, є інструкція для Секретної служби «припинити будь-які процедури, пов’язані з безпекою, окрім тих, що вимагає закон, з 1 вересня 2025 року».

За федеральним законом колишні віцепрезиденти мають право на захист Секретної служби протягом шести місяців після звільнення з посади.

Для Гарріс цей період закінчився 21 липня. Однак CNN повідомляє, що її захист продовжили ще на рік згідно з нерозголошеною директивою, яку підписав тодішній президент Джо Байден перед тим, як залишити посаду. Нова директива Трампа скасовує попередню.

Камала Гарріс подякувала Секретній службі США за "їхній професіоналізм, відданість справі та непохитну відданість безпеці".

Як мешканка Лос-Анджелесу, Гарріс може отримати захист від місцевих правоохоронних органів, повідомляє CNN.

Захист відкликали на тлі підготовки Гарріс до початку книжкового туру, присвяченого виходу її нових мемуарів "107 днів", де вона детально описала свою участь у президентській кампанії. Вихід книги запланували на 23 вересня.

