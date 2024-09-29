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Чому росія вирішила переглянути свою ядерну доктрину – Le Monde

29 вересня 2024, 19:24
Чому росія вирішила переглянути свою ядерну доктрину – Le Monde
Фото: з вільного доступу
Свою заяву путін зробив у відповідь на українські удари по глиб рф.

Обмежившись погрозами з початку війни в Україні, Володимир путін хоче формально розширити умови використання свого атомного арсеналу. 

Про це пише фразнуцзька газета Le Monde.

Поки не планується взаємна перевірка ядерних арсеналів між двома провідними ядерними державами світу.

Але кремль ніколи формально не змінювала стан бойової готовності своїх ядерних сил після наступу в Україні в лютому 2022 року. 

Видання пише, що взимку 2023 року москва вийшла з нового договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між росією та США, попри те, що договір теоретично діє до 2026 року, наразі не планується взаємна перевірка ядерних арсеналів між двома провідними ядерними державами світу.

Журналісти додають, що росія вже кілька місяців потерпає від масованих транскордонних повітряних атак. 

В той же час Міноборони рф фактично щодня поширює повідомлення про збиття десятків, а то й сотень ворожих безпілотників у регіонах, часом віддалених від України. 

Разом з тим, оголошення про перегляд ядерної доктрини відбулося лише через кілька днів після серії особливо руйнівних повітряних атак на москву.

"Зміна позиції путіна також відбулася через кілька днів після невдачі російського стримування: вражаючий провал випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети на рідкому паливі під назвою "Сармат". Цю ракету часто хвалив путін як ключовий компонент у поточній модернізації російського арсеналу. Однак його введення в експлуатацію, яке спочатку було заплановано на 2023 рік, щоб замінити старіші ракети того ж типу "Воєвода", регулярно відкладалося", - йдеться в матеріалі.

Крім того, росія посилається на свій ядерний потенціал у промові ООН, сповненій жовчі на адресу Заходу.

 

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