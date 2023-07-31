CNN побували на базі українських морських дронів

Журналісти американської телерадіокомпанії CNN отримали доступ та побували на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони.

Про це пише CNN.

База розташована на березі озера.

Морський дрон має сірий, гладкий корпус, його довжина більше 5-ти метрів, а вузька форма нагадує широке каное.

"Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі й на Кримському півострові та вести спостереження за ними", - написано в статті.

Пілот морського безпілотника "Акула", показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт керування дроном: укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт "вибух".

Розробник безпілотника, який побажав залишитися невідомим, розповів, що робота над морськими безпілотниками розпочалася лише на початку повномасштабної війни.

"У нас було не так багато сил, щоб протистояти морській державі – росії. І нам потрібно було розробити щось своє", – сказав анонімчно.

Останні версії безпілотників, які бачили журналісти CNN, важать до 1000 кг, з вибуховим навантаженням до 300 кг, дальністю польоту до 800 км і максимальною швидкістю до 80 км/год.

Джерела в МО підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні того року.

"Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут", - сказав розробник.

росіянам важко влучити в такий маленький безпілотник і виявити його, додав авто дрону.

"Швидкість цих безпілотників перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні на даний момент", - підсумував він.

Швидкість і труднощі з виявленням можуть певною мірою пояснити, як безпілотники, що атакували міст, непоміченими пройшли в темряві через Чорне море до мосту, пише CNN.

На думку розробника, може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цим дронам.