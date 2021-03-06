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COVAX виділить $2,4 мільярда на COVID-вакцини для бідних країн

Ці кошти дозволять COVAX забезпечити 1,8 мільярда повністю субсидованих доз вакцини для доставки до бідних країн у 2021 році та на початку 2022 року, що має бути достатньо для захисту 30% дорослого населення у цих країнах
Низка розвинених країн та благодійних організацій пообіцяли надати глобальній ініціативі COVAX ще $2,4 мільярда на закупівлі вакцин від хвороби COVID-19 для бідних країн.
COVAX виділить $2,4 мільярда на COVID-вакцини для бідних країн Фото: з вільного доступу
Це рішення оголосили сьогодні, в ході онлайн-саміту, організованого Японією та Альянсом вакцин GAVI, що очолює ініціативу з розподілу вакцин у світі, повідомляє агенція Reuters.
 
Ці кошти дозволять COVAX забезпечити 1,8 мільярда повністю субсидованих доз вакцини для доставки до бідних країн у 2021 році та на початку 2022 року, що має бути достатньо для захисту 30% дорослого населення у цих країнах, йдеться у заяві GAVI.
 
Ці нові виділені кошти призвели до збільшення загального фінансування в рамках ініціативи COVAX до 9,6 млрд доларів США, повідомив Жозе Мануель Баррозу, голова правління Альянсу GAVI.
 
Загалом, починаючи з лютого цього року, через механізм COVAX вже розподілено 77 мільйонів доз вакцини від коронавірусу у 127 країнах.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 червня зафіксовано понад 172,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.
 
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03 06 2021 17:51
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