НОВИНИНизка розвинених країн та благодійних організацій пообіцяли надати глобальній ініціативі COVAX ще $2,4 мільярда на закупівлі вакцин від хвороби COVID-19 для бідних країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
COVAX виділить $2,4 мільярда на COVID-вакцини для бідних країн
Ці кошти дозволять COVAX забезпечити 1,8 мільярда повністю субсидованих доз вакцини для доставки до бідних країн у 2021 році та на початку 2022 року, що має бути достатньо для захисту 30% дорослого населення у цих країнах
Фото: з вільного доступу
Це рішення оголосили сьогодні, в ході онлайн-саміту, організованого Японією та Альянсом вакцин GAVI, що очолює ініціативу з розподілу вакцин у світі, повідомляє агенція Reuters.
Ці кошти дозволять COVAX забезпечити 1,8 мільярда повністю субсидованих доз вакцини для доставки до бідних країн у 2021 році та на початку 2022 року, що має бути достатньо для захисту 30% дорослого населення у цих країнах, йдеться у заяві GAVI.
Ці нові виділені кошти призвели до збільшення загального фінансування в рамках ініціативи COVAX до 9,6 млрд доларів США, повідомив Жозе Мануель Баррозу, голова правління Альянсу GAVI.
Загалом, починаючи з лютого цього року, через механізм COVAX вже розподілено 77 мільйонів доз вакцини від коронавірусу у 127 країнах.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 червня зафіксовано понад 172,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.
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03 06 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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