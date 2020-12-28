Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років

У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визначила кращу дзюдоїстку 2019-го і 2020 років.

Нею стала 20-річна українка, дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт IJF.

У 2019 році Білодід виграла у ваговій категорії до 48 кг "золото" на чемпіонаті світу, Європейських іграх та турнірі серії Grand Slam.

У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam.

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