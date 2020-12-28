СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація дзюдо (IJF) визначила кращу дзюдоїстку 2019-го і 2020 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років
У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam
Фото: ijf.org.
Нею стала 20-річна українка, дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт IJF.
У 2019 році Білодід виграла у ваговій категорії до 48 кг "золото" на чемпіонаті світу, Європейських іграх та турнірі серії Grand Slam.
У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam.
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