Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років

У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визначила кращу дзюдоїстку 2019-го і 2020 років.
Дар Фото: ijf.org.

Нею стала 20-річна українка, дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт IJF.

У 2019 році Білодід виграла у ваговій категорії до 48 кг "золото" на чемпіонаті світу, Європейських іграх та турнірі серії Grand Slam.

У 2020-у в активі киянки "золото" та "бронза" на Grand Slam.

Читайте також: Українець Кравченко виграв турнір ITF в Туреччині

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2020 14:34
ТЕГИ: дзюдо, спорт
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.