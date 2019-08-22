Дайвери зробили перші за майже 15 років фото затонулого "Титаніка"

Дослідники занурились на глибину майже 4 кілометрів, аби дізнатися, в якому стані зараз перебуває затонулий понад 100 років тому пароплав "Титанік".

Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions, повідомляє "Громадське".

Загалом команда дайверів здійснила 5 занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.

Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри "шокуючими".

"Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів "Титаніка", але її вже немає", - сказав він.

Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.

Пасажирський лайнер "Титанік" був найбільшим судном класу "Олімпік", він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу - із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

Нагадаємо, що останній відомий лист пасажира затонулого в 1912 році лайнера "Титанік" продали на аукціоні за рекордну суму 126 тисяч фунтів (близько 166 тисяч доларів).