Дайвери зробили перші за майже 15 років фото затонулого "Титаніка"
Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions, повідомляє "Громадське".
Загалом команда дайверів здійснила 5 занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.
Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри "шокуючими".
"Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів "Титаніка", але її вже немає", - сказав він.
Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.
Пасажирський лайнер "Титанік" був найбільшим судном класу "Олімпік", він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу - із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.
Нагадаємо, що останній відомий лист пасажира затонулого в 1912 році лайнера "Титанік" продали на аукціоні за рекордну суму 126 тисяч фунтів (близько 166 тисяч доларів).
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