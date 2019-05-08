ДБР оголосило про підозру в розтраті 2,5 млрд грн топменеджерам банку Жеваго

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у розтраті 2,5 млрд гривень двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит", повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - додала вона.

За словами Варченко, під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія в 2007-14 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками були укладені договори застави на суму понад $113 млн, якими український банк поручився за офшорну компанію. У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку "Фінанси та кредит", при чому порука була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.

"Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати ексзаступника голови правління банку, начальника одного з управлінь фінустанови та інших топменеджерів причетними до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку...", - написала у фейсбуці перший заступник директора ДБР.

За її словами, раніше про підозру також було повідомлено п'ятьох топ чиновників банку, двоє з яких зараз оголошені в міжнародний розшук. Крім цього, одному з ексзаступників голови правління "Фінанси та кредит" у липні цього року обрано запобіжний захід - утримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 млн грн.

Нагадаємо, що у Зеленського наголосили на необхідності збереження незалежності Нацбанку.