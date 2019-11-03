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ДБР порушило справу через інформацію про катування в бердянській колонії

справа порушена за низкою статей: "Катування групою осіб", "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу", "Зловживання владою або службовим становищем" та "Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища"
Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через можливе застосування тортур у 77-й виправній колонії Бердянська.
ДБР порушило справу через інформацію про катування в бердянській колонії Фото: tsn.ua

Як зазначають в ДБР, справа порушена за низкою статей: "Катування групою осіб", "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу", "Зловживання владою або службовим становищем" та "Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У ДБР повідомили, що в інтересах слідства інформація про перебіг розслідування наразі не підлягає розголошенню. Слідчі Держбюро перевіряють усі повідомлення заявників щодо конкретних осіб, яких тримають у цій пенітенціарній установі.

Крім того, в Державному бюро розслідувань наголосили, що інформація деяких ЗМІ про те, що перевірка Бердянської виправної колонії №77 нібито за участю керівництва теруправління ДБР у Мелітополі не виявила порушень, не відповідає дійсності, оскільки ДБР не має повноважень на здійснення таких перевірок.

Як повідомили раніше деякі українські правозахисні організації, до Генпрокуратури, Нацполіції та Міністерства юстиції було направлено звернення з вимогами розібратися з ситуацією у виправній колонії №77 у Бердянську, де насильницьким діям з боку тюремного авторитету неодноразово піддавався 23-річний ув'язнений - ветеран АТО, кавалер ордена "За мужність". Молодого чоловіка було засуджено на три роки ув'язнення в колонії за дії, скоєні на фронті - боєць затримав громадянина, якого прийняв за сепаратиста.

Унаслідок знущань у колонії ветеран АТО неодноразово робив спроби суїциду, після чого проходив лікування в психдиспансері.

Крім того, громадська організація "Майдан - цивільний контроль" оприлюднила відеозвернення матері одного з ув'язнених Бердянської колонії №77, яка заявила, що тортурам, знущанням і вимаганням піддаються багато ув'язнених цього пенітенціарного закладу.

Родичі постраждалих вимагають покарати винних і направити для розслідування до колонії міжвідомчу комісію з Києва.

 

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11 03 2019 22:01
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