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ДБР проводить обшуки в НАБУ

Обшук пов'язаний з розслідуванням корупції в оборонній сфері
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будівлі Національного антикорупційного бюро.
ДБР проводить обшуки в НАБУ Фото:Facebook

Обшуки проводяться в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері, а також залученні позаштатного агента Євгена Шевченка до розслідувань НАБУ,  повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на власне джерело в НАБУ.

Інших подробиць джерело не повідомило.

Раніше суд надав ДБР доступ до документів НАБУ про притягнення позаштатного агента Шевченко до розслідувань.

Нагадаємо, Печерський райсуд м. Києва призначив комплексну судову товарознавчу та економічну експертизи за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань в кримінальній справі, яка була відкрита після журналістського розслідування BIhus.Info про ймовірну бездіяльність детективів НАБУ щодо корупції на підприємствах концерну "Укроборонпром".

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

 

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23 04 2019 12:14
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