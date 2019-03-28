ДБР розслідує кримінальні справи, де фігурують понад 30 нардепів

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що підконтрольне йому відомство розслідує ряд кримінальних проваджень, у яких фігурує понад 30 народних депутатів України.

"У нас є значна кількість кримінальних проваджень, в яких ми викликаємо і будемо викликати народних депутатів... Учасниками є більше 30 народних депутатів, яких ми будемо допитувати і давати їх діям юридичний аналіз", - сказав Труба, повідомляє "Українська правда".

Відповідаючи на уточнююче питання про те, в яких саме кримінальних справах фігурують парламентарії, він розповів, що мова йде про ряд кримінальних проваджень, зокрема, які стосуються нецільового використання коштів держбюджету.

"У нас є підстави говорити, що, можливо, депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів. І саме в цьому кримінальному провадженні є найбільша кількість депутатів, які будуть викликані, у нас до них є питання: чому був такий механізм, який вони застосували при використанні бюджетних коштів", - сказав директор ДБР.

Він додав, що деякі з депутатів вже допитані.

"Виклики тривають, депутати щотижня до нас приходять і дають свідчення", - сказав Труба.

Разом з тим, він не уточнив, в якій саме сфері, можливо, мало місце нецільове використання державних коштів, пославшись на таємницю слідства.

Також, за словами очільника Бюро, експертами ще не підрахована сума можливих збитків і тому він не хоче "передчасних звинувачень і підозр".

Раніше, у Національному антикорупційному бюро назвали "безпідставними" звинувачення з боку журналісті Bihus.Info щодо ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі.

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Також Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.