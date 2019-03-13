НАБУ назвало "безпідставними" звинувачення у пособництві корупційним схемам

У Національному антикорупційному бюро назвали "безпідставними" звинувачення з боку журналісті Bihus.Info щодо ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі.

"Бюро поважає роботу журналістів-розслідувачів. Водночас, сюжет містить неточності, а, подекуди, і маніпуляції. Далі — по пунктах", — зазначили у НАБУ.

Там також заперечили низку фактів із розслідування, зокрема:

1. "У грудні 2016 року НАБУ викреслило зі списку фіктивних (ризикових) фірм "Оптимумспецдеталь" для "Укроборонпрому"

У НАБУ стверджують, що вони взагалі не уповноважені на те, щоб давати довідки про фіктивність, як і формувати чи вести перелік/реєстр компаній, що є фіктивними.

Також зазначено, що Оптимумспецдеталь згадується у чотирьох листах від НАБУ до Укроборонпрому. У жодному з них не спростовується факт того, що компанія займається протиправною діяльністю, стверджують у НАБУ.

"Про це і йшлося у відповіді НАБУ на запит журналістів Bihus.Info. Аби не бути голослівними, ми надали копії цих листів журналістам. Задля об’єктивного подання інформації їх мали би продемонструвати в ефірі програми. Однак, на жаль, журналісти для цих листів у сюжеті місця, чомусь, не знайшли", — йдеться у повідомленні бюро.

2. "НАБУ нічого не робило у розслідуванні три роки, справа лежала й припадала пилом"

"Такого висновку можна дійти, якщо керуватися реєстром судових рішень. Але цей реєстр крім відкритої, має ще й закриту частину. Вона містить більшість ухвал щодо слідчих дій у кримінальних провадженнях із розслідування злочинів в оборонній сфері", — наголосили в НАБУ.

Так, упродовж 2017-2019 років у згаданій журналістами справі йдеться про кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами Харківського бронетанкового заводу при постачанні впродовж 2014-2016 рр. запчастин і комплектуючих до бронетанкової техніки. Йдеться про складання та видачу завідомо неправдивих документів про поставку матеріальних цінностей. У НАБУ стверджують, що детективи провели близько 80 процесуальних та слідчих дій. Усі ці слідчі дії здійснювалися під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури.

"НАБУ не "відсиджувалося", а ці три роки розслідувало корупцію в оборонній сфері. Вже притягнуто до відповідальності за корупційні злочини в оборонці низку топ-посадовців. З-поміж них: заступник міністра оборони, начальник бронетанкового управління Збройних Сил України, керівництво Львівського бронетанкового заводу, держкомпанії СпецТехноЕкспорт (входить до складу Укроборонпрому)", — повідомили у бюро.

3. "Агент Шевченко спонсорує виправдувальні листи від НАБУ для різних фірм"

У НАБУ стверджують, що ніколи й нікому не видавали жодних виправдальних листів. Також у бюро наголосили, що жоден зі співробітників НАБУ не брав хабарів, а Євген Шевченко, який фігурує в розслідуванні журналістів, не є працівником відомства.

Раніше повідомляли, що Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Також Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.