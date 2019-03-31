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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов'язково, - Яценюк

"Публічність - це частина політики. Це як бій на рингу - хто сильніший. І той, хто не піде на дебати, той уже програв"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі програми "Головна тема. Вибір" на ТРК "Україна" у вечір першого туру виборів Президента України 31 березня.
Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов Фото: nfront.org.ua

"Або тобі нічого сказати, або ти боїшся. Або якщо тобі нічого сказати і ти боїшся - значить, ти слабкий", - наголосив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності дебатів між переможцями першого туру президентських виборів.

"Це не тільки питання законодавчого забезпечення. Звичайно, можна внести в закон норму, яка би вимагала від кандидатів у президенти дебати. Але політика не потребує в цьому випадку закону. Вийди до людей і скажи, переконай їх, що ти сильніший, ніж твій опонент".

"Тому вважаю, що дебати повинні бути обов’язково. І я сподіваюсь, що два фіналісти підуть навіть не на одні, а на двоє дебатів", - сказав він.

Дебати, за словами Арсенія Яценюка, мають стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки і оборони, державного управління, - "за що кожен виступає і як він це збирається робити".

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31 03 2019 22:48
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