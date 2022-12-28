Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго

28 грудня 2022, 13:36
Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго
Фото: bfm.ru
В Україні збільшився дефіцит електроенергії через зупинку кількох блоків електростанцій. Росіяни там обстріляли газову інфраструктуру.
Про це пише "Укренерго".
 
Там зазначили, що завдяки теплій погоді вже четвертий день поспіль вночі обмеження не застосовують. Але дефіцит досі є, тому до всіх областей доведені ліміти споживання.
 
"Енергосистема України за три останніх місяці зазнала девʼяти ракетних атак та 12 атак БпЛА росіян. Внаслідок цього обʼєкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно", — зазначили у компанії.
 
Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, вони пережили вже девʼять атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії.
 
електроенергіявійна росії з Україною

Останні матеріали

Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється