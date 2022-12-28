Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго

В Україні збільшився дефіцит електроенергії через зупинку кількох блоків електростанцій. Росіяни там обстріляли газову інфраструктуру.

Там зазначили, що завдяки теплій погоді вже четвертий день поспіль вночі обмеження не застосовують. Але дефіцит досі є, тому до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Енергосистема України за три останніх місяці зазнала девʼяти ракетних атак та 12 атак БпЛА росіян. Внаслідок цього обʼєкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно", — зазначили у компанії.

Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, вони пережили вже девʼять атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії.