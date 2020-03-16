Декілька авіакомпаній помилково скасували рейси в Україну за добу до заборони
Декілька європейських авіакомпаній вже у неділю скасували рейси до українських аеропортів, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів, повідомляє "Європейська правда".
Так, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) вже у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва та повідомили пасажирів про скасування усіх рейсів у понеділок.
Так, у неділю до Києва не вилетіли два рейси з Франкфурта LH 1492 та LH 1494. Їхній виліт був скасований в останній момент, пасажири (в тому числі чимало транзитних пасажирів) не були попереджені про скасування. У Відні так само несподівано був скасований рейс до Києва OS 667, що мав прибути до Києва за чверть після опівночі.
Через це в обох аеропортах "застрягло" чимало українських громадян, що намагаються повернутися до батьківщини до 17 березня, коли регулярне сполучення буде припинене.
Також статус "скасованих" мають всі рейси групи Lufthansa на понеділок – три з Франкфурта, 2 з Мюнхена, 2 з Відня.
За даними МЗС, причиною скасування стала помилка авіакомпанії, яка вирішила, що заборона на польоти починається на добу раніше.
Про це у коментарі "Європейській правді" повідомила генеральний консул України у Франкфурті Алла Польова, співробітники якої намагалися владнати з перевізником ситуацію, що склалася. "Як з’ясувалося, Lufthansa скасувала сьогоднішній рейс і всі наступні через, начебто, наявну в авіакомпанії інформацію про закриття Україною авіасполучення з іншими країнами у неділю о 22:00", - розповіла дипломатка, зазначивши, що перевізник так і не надав пояснень, звідки у нього з’явилася хибна інформація про термін заборони.
Наразі вирішується питання про те, щоби пасажири змогли вилетіти у понеділок, дипломати планують переговори з головним офісом авіакомпанії у Кельні.
Тим часом, пасажири повідомляють про скасування принаймні частини рейсів WizzAir до українських міст - пасажирам вже надійшла інформація про це.
Нагадаємо, що Україна закриває кордон для іноземців на два тижні
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