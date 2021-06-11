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Демонстрації захисників клімату відбудуться у всьому світі в суботу

У Сіднеї містяни вже вийшли на вулиці міста, багато з них одягли костюми, що зображують вугілля
Сотні тисяч людей мають намір вийти на акції та демонстрації в десятках міст у всьому світі, щоб висловити вимогу до влади своїх країн якнайшвидше вжити заходів щодо захисту екології.
Демонстрації захисників клімату відбудуться у всьому світі в суботу Фото: Reuters

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

Так, у шотландському Глазго, де цими днями відбувається Міжнародна конференція ООН з питань клімату, імовірно, до 50 тис. людей вийдуть на марш вулицями міста. Загалом у суботу очікується майже 200 акцій - від Сіднея до Найробі та Парижа.

У центрі Глазго в суботу ще сильніше посилено безпеку, незважаючи на те, що в місті і так діють підвищені заходи безпеки на тлі саміту. Очікується, що десятки організацій, які виступають за захист клімату, відвідають у суботу демонстрацію у Глазго, включаючи британський рух Extinction Rebellion.

У Сіднеї містяни вже вийшли на вулиці міста, багато з них одягли костюми, що зображують вугілля, а також у масках із обличчям прем'єр-міністра Скотта Моррісона, який виступає активним захисником гірничодобувної промисловості. "Досить порожніх слів, сьогодні необхідні реальні дії щодо захисту клімату", - гласили гасла протестувальників.

Напередодні демонстрація відбулася у Глазго, у ній взяли участь майже 10 тис. осіб, включаючи шведську еко-активістку Грету Тунберг, відому у світі як лідер підліткових протестів на підтримку захисту клімату. Вона заявила, що саміт ООН з клімату у Глазго провалився.

"Це не конференція щодо клімату. Це глобальний формалізм", - сказала вона.

Нагадаємо, що в ООН заявляють, що зміни клімату запустили екстремальні явища. Останні сім років стали найтеплішими за історію спостережень, а рівень світового океану піднявся до нового максимуму.

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06 11 2021 15:19
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