Депутат з БПП Дубневич не вказав у декларації вісім земельних ділянок
Перевірка показала, що депутат не задекларував сім власних земельних ділянок і одну ділянку дружини, а також не вказав вартість ще п'яти об'єктів: чотирьох квартир дружини і своєї земельної ділянки, повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, яка затвердила висновок про ознаки правопорушення в декларації Дубневича.
Крім того, депутат не задекларував корпоративні права дружини в чотирьох господарських товариствах, недостовірно вказав суму її доходу від здачі майна в оренду і не вказав суми отриманих ним дивідендів.
За даними НАЗК, загалом у декларації нардепа містяться недостовірні відомості на суму понад 2,8 млн грн. Цю інформацію передали в Національне антикорупційне бюро.
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Нагадаємо, протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму - 1,43 млрд грн.
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Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння газом через ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ", здійснювалася за допомогою ТзОВ "Корпорація КРТ", ТзОВ "Енергія-Тепловодосервіс", ТзОВ "Енергія-Монтажсервіс" та ТзОВ "Енергія". Бенефеціарами усіх вказаних компаній є Дубневичі. Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Зазначимо, що власниками "Енергія – Новий Розділ" є ТОВ "АПП "Львівське" (90,05%) та міське ДКП "Розділтеплокомуненерго" (9,95%). Бенефіціарами виступають народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі.
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