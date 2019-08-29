Депутатська група Лубинця отримала назву "За майбутнє"

"На цей час підписалися 23 народних депутати"

Депутатська група Дмитра Лубинця отримає назву "За майбутнє".

"На цей час підписалися 23 народних депутати. Назва - "За майбутнє", - сказав ін журналістам у кулуарах парламенту.

Лубинець пройшов у Верховну Раду 8-го скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області. У минулому скликанні він входив до складу фракції "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, згідно з регламентом Верховної Ради, кількість депутатів у парламентській групі не може бути меншою, ніж число депутатів у найменшій фракції, створеній протягом першої сесії. Такою буде фракція "Голосу", у якої зараз 20 мандатів (17 за списком і троє мажоритарників).