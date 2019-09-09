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Депутати Верховної Ради засідатимуть два тижні поспіль

Про це на погоджувальній раді заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков
Верховна Рада працюватиме два тижні поспіль, у порядку денному - подання бюджету на 2020 рік і законопроєкт про імпічмент.
Депутати Верховної Ради засідатимуть два тижні поспіль Фото: Reuters

"Цей тиждень у нас пленарний. Думаю, що всі політичні сили у Верховній Раді знову покажуть, що змінилися і можуть працювати в інтересах держави, незалежно від політичних поглядів", - заявив спікер парламенту, інформує LB.ua.

Разумков повідомив, що комітети парламенту вже внесли пропозиції до проєкту порядку денного роботи Ради на другій сесії. Запропоновано загалом 188 питань.

На поточному пленарному тижні, за словами Разумкова, комітети підготували 36 питань для розгляду.

"Для роботи парламенту на наступному пленарному тижні запропоновано 38 питань, у тому числі державний бюджет на 2020 рік. Нагадую, що Кабінет міністрів до 15 вересня повинен подати в парламент проект бюджету на наступний рік... Сподіваюся, це буде спільна плідна робота парламенту і Кабінету Міністрів", - зазначив спікер.

Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу", своєю чергою, повідомив, що одним із ключових законопроєктів, які повинна розглянути Рада впродовж двох пленарних тижнів, буде проєкт закону про імпічмент президента. Також уже розпочато роботу над підготовкою змін до регламенту ВРУ з метою оптимізації термінів розгляду законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, на пленарному засіданні минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт про скасування депутатської недоторканності і ще семи документів, поданих президентом як першочергові.

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09 09 2019 12:21
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