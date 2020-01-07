Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держава погасила усі борги перед шахтарями - Шмигаль

Виплатити гроші вдалося попри кризу в економіці через коронавірус та кризу в енергетиці
Україна погасила усі борги з зарплат перед шахтарями державних підприємств.
Держава погасила усі борги перед шахтарями - Шмигаль Фото: Радіо Свобода

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 липня, зазначає "Громадське".

Він зазначив, що 26 червня Міненерго виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт.

"Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт в поточному режимі. І майже 40 тисяч робітників, які щоденно виконують титанічну роботу, отримали належну зарплату", - сказав Шмигаль.

Він додав, що виплатити гроші вдалося попри кризу в економіці через коронавірус та кризу в енергетиці. 

Нагадаємо, що Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2020 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.