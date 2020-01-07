Держава погасила усі борги перед шахтарями - Шмигаль

Виплатити гроші вдалося попри кризу в економіці через коронавірус та кризу в енергетиці

Україна погасила усі борги з зарплат перед шахтарями державних підприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 липня, зазначає "Громадське".

Він зазначив, що 26 червня Міненерго виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт.

"Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт в поточному режимі. І майже 40 тисяч робітників, які щоденно виконують титанічну роботу, отримали належну зарплату", - сказав Шмигаль.

Він додав, що виплатити гроші вдалося попри кризу в економіці через коронавірус та кризу в енергетиці.

Нагадаємо, що Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го