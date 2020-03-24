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Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го

Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям
Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.
Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го Фото: з вільних джерел

Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям.

Про це він повідомив  під час селекторної наради з керівниками державних вугільних підприємств, зазначає "Економічна правда".

Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе  людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання  транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та  вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.

Нагадаємо, що Уряд виділив 322,6 млн грн на зарплати шахтарям

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24 03 2020 16:12
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