Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го

Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям

Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям.

Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками державних вугільних підприємств, зазначає "Економічна правда".

Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.

Нагадаємо, що Уряд виділив 322,6 млн грн на зарплати шахтарям