Уряд розрахувався з шахтарям за минулий рік та лютий 2020-го
Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям.
Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками державних вугільних підприємств, зазначає "Економічна правда".
Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.
Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.
Нагадаємо, що Уряд виділив 322,6 млн грн на зарплати шахтарям
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