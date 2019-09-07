Держава продає Центральний автовокзал та п'ять київських автостанцій

"Це об’єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року"

Фонд державного майна України продає компанію Київпассервіс, якій підпорядковується 6 автостанцій у Києві, серед яких Центральний автовокзал Києва.

Зазначається, що на продаж виставлять державний пакет акцій у "Київпассервісі" у розмірі 99,9% акцій. Його держава оцінила у 195,9 мільйона гривень, повідомляє "Громадське".

"Це об’єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року", - повідомив Трубаров.

Київпассервіс володіє шістьма автостанціями (АС) столиці: АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна, а також вісімнадцятьма автостанціями у Київській області.

Потенційний покупець буде зобов'язаний продовжувати роботу автостанцій, а також протягом 6 місяців погасити борги із зарплати їх працівникам.

"Участь в аукціоні заборонено юридичним і фізичним особам та бенефіціарним власникам 10 і більше відсотків акцій, котрі мають відношення до держави-агресора РФ", - додав Трубаров.

Нагадаємо, що державна "Укрзалізниця" завершила випуск єврооблігацій, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільй