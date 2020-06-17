Державні перевірки від А до Я: як бізнесу пережити прихід інспектора

Підприємці з острахом чекають на кожен візит інспектора. Вони не розуміють, що станеться та як діяти, коли контролери постукають в двері

EasyBusiness розробив порадник, який допоможе пережити перевірку будь-якого ревізора.

Джерело: Економічна правда

Державні перевірки були і залишаються для бізнесу головним болем.

Органи влади періодично намагаються полегшити життя бізнесу, то вводячи мораторій на проведення позапланових перевірок, то оптимізуючи критерії оцінки ризику підприємств.

Однак це ніколи не вирішувало проблему, адже законодавство у сфері державного нагляду неструктуроване та неоднозначне.

Інспектори ж не втрачали нагоди користуватися складністю законів та правовою неграмотністю бізнесу заради отримання хабаря.

Чи можливо допомогти бізнесу в питанні державних перевірок, якщо реформа державного контролю завжди не на часі?

Повноцінно оптимізувати процес без втручання влади неможливо, тож єдине, чим можна допомогти бізнесу, - пояснити поточне законодавство простими словами і навчити людей захищати свої права.

Для чого потрібні перевірки

Бізнесу здається, що перевірки були створені для того, аби заважати діяльності підприємств та вибивати з них останні вільні кошти на сплату прийнятного хабаря (у кращому випадку) та великих штрафів (у гіршому випадку). На такі висновки наштовхують новини про зловживання контролерів та скарги бізнесу.

Закон про державний нагляд (контроль) стверджує, що перевірки повинні забезпечувати інтереси суспільства. Ключовий принцип - пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку соціуму.

В українських реаліях важко повірити у справжню ціль перевірок і змінити таке закореніле сприйняття. Можливо, це і не варто робити, адже контрольні органи все ще не проти нажитися на низькому рівні юридичної підготовки бізнесу.

Що робити? Навчатися, бо ключові проблеми бізнесу – нерозуміння процесів під час перевірки і межі між допустимими та незаконними діями інспекторів.

Як проходити перевірки

Уважне ознайомлення із законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" навряд чи дасть більше ясності. Закон не описує покрокову логіку процесу перевірок, хоча саме цей документ мусив би роз'яснити підприємцю його права й обов'язки щодо державного нагляду.

Закон також не регулює перевірки в певних сферах, а деякі сфери мають особливості. Наприклад, Податкова служба належить до першої групи контрольних органів, Держпродспоживслужба - до другої.

Описаний нижче алгоритм стосується лише тих перевірок, що підпадають під дію закону.

Детальний аналіз документа дозволяє розбити процес проходження перевірок на три ключові етапи: до, під час і після перевірки. Ключові етапи можна розбити на кроки. Тільки тоді стане зрозуміло, як пройти державну перевірку.