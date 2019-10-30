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Державний борг України за місяць зріс на понад $1 млрд — Мінфін

У вересні 2019 року розмір державного боргу України зріс на 1,25% або 1,03 мільярда доларів (у доларовому еквіваленті).
Державний борг України за місяць зріс на понад $1 млрд — Мінфін Фото:rbc.ua

Такі дані наводить Міністерство фінансів України, передає "Громадське".

Таким чином станом на 30 вересня 2019 року розмір державного боргу України складає 82,95 мільярда доларів або 1,99 трильйона гривень.

Зазначається, що у гривневому еквіваленті розмір державного боргу у вересні 2019 року навпаки зменшився на 69,44 мільярда гривень або на 3,4%.

Переважну більшість державного боргу України складають борги держави — 73 мільярди доларів. Ще 9,95 мільярда доларів боргу держава гарантує.

Зовнішні державні борги складають 38,67 мільярда доларів, а внутрішні — 38,67 мільярда доларів.

У серпні державний борг України складав 81,92 мільярда доларів та зменшився проти липня на 0,5 мільярда доларів.

Протягом липня 2019 року розмір державного та гарантованого державою боргу України збільшився на 2,05 мільярда доларів.

Нагадаємо, що у Національному банку України очікують на зростання рівня міжнародних золотовалютних резервів на наступні роки до 23-24 мільярдів доларів попри здійснення суттєвих виплат за валютними боргами держави.

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30 10 2019 15:00
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