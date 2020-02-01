Держборг знизився до 50% від ВВП вперше з 2013 року
Про це повідомила пресслужба відомства, повідомляє "Громадське".
"Головна перемога 2019 у борговій політиці - співвідношення показника державного боргу до ВВП знизилось та знаходиться у безпечних межах", - йдеться у повідомленні.
У відомстві вважають, що це стало можливим завдяки "успішному втіленню Мінфіном Середньострокової стратегії управління державним боргом".
Нагадаємо, за даними Мінфіну, у четвертому кварталі 2019 року уряд повинен погасити заборгованість за державним боргом у сумі 80,3 мільярда гривень.
У вересні 2019 року Україна погасила майже 561 мільйон доларів боргу за кредитами МВФ, а в серпні 2019 року держборг зменшився на 0,5 мільярда доларів - до 81,92 мільярда доларів.
У вересні 2019-го рейтингове агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України до рівня "B". Також кредитний рейтинг України підвищило ще одне агентство Fitch. Крім цього Fitch підвищив кредитний рейтинг Укрзалізниці, Нафтогазу та державним банкам.
Нагадаємо, що Мінфін виплатив 417 млн євро державних боргів.
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