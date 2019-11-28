БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів України погасило державний борг на суму 417 мільйонів євро за валютними облігаціями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін виплатив 417 млн євро державних боргів
За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив фінансовий аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків, повідомляє "Громадське".
"Мінфін не лише залучає рекордні обсяги на аукціонах, знижуючи ставку, але і виплачує за існуючими ОВДП. Правда такі події отримують нуль цілих і нуль десятих уваги. Вчора (27 листопада - ред.) погасився UA4000200711 на 417 млн євро (11 млрд грн в еквіваленті)",- повідомив Демків.
За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник.
Нагадаємо, що міжнародні резерви зростатимуть попри рекордні виплати за держборгом
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