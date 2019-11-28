Мінфін виплатив 417 млн євро державних боргів

За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник

Міністерство фінансів України погасило державний борг на суму 417 мільйонів євро за валютними облігаціями.

Про це повідомив фінансовий аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків, повідомляє "Громадське".

"Мінфін не лише залучає рекордні обсяги на аукціонах, знижуючи ставку, але і виплачує за існуючими ОВДП. Правда такі події отримують нуль цілих і нуль десятих уваги. Вчора (27 листопада - ред.) погасився UA4000200711 на 417 млн євро (11 млрд грн в еквіваленті)",- повідомив Демків.

За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник.