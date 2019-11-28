Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Мінфін виплатив 417 млн євро державних боргів

За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник
Міністерство фінансів України погасило державний борг на суму 417 мільйонів євро за валютними облігаціями.
Мінфін виплатив 417 млн євро державних боргів Фото: з вільних джерел

Про це повідомив фінансовий аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків, повідомляє "Громадське".

"Мінфін не лише залучає рекордні обсяги на аукціонах, знижуючи ставку, але і виплачує за існуючими ОВДП. Правда такі події отримують нуль цілих і нуль десятих уваги. Вчора (27 листопада - ред.) погасився UA4000200711 на 417 млн євро (11 млрд грн в еквіваленті)",- повідомив Демків.

За його словами, після виплати заборгованості за цими облігаціями, державний борг України, випущений у євро, майже зник.

Нагадаємо, що міжнародні резерви зростатимуть попри рекордні виплати за держборгом
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2019 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.