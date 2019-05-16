Держкіно програло апеляцію на скасування заборони "Сватів"
Служба безпеки України і Держагентство у справах кіно оскаржили дозвіл в апеляційному суді, проте програли цей позов. Про це повідомляє прес-служба "Медіагрупи 1+1".
"1+1" вже повідомило, що знову випустить серіал на екрани.
Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".
аніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.
До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.
У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.
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