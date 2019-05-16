Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держкіно програло апеляцію на скасування заборони "Сватів"

"1+1" вже повідомило, що знову випустить серіал на екрани
Шостий апеляційний адміністративний суд залишив чинним рішення Окружного адміністративного суду про скасування заборони на показ серіалу "Свати".
Держкіно програло апеляцію на скасування заборони "Сватів" Фото: кадр із серіалу

Служба безпеки України і Держагентство у справах кіно оскаржили дозвіл в апеляційному суді, проте програли цей позов. Про це повідомляє прес-служба "Медіагрупи 1+1".

"1+1" вже повідомило, що знову випустить серіал на екрани.

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

аніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2019 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.