Держлікслужба фіксуватиме всі перевірки на відеокамери, - Супрун

За словами Супрун, відеозйомку будуть використовувати вже цього місяця в межах пілотного проекту в Києві, а до кінця 2019-го ця практика запрацює по всій країні

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками фіксуватиме всі перевірки на відеокамери для зменшення корупційних ризиків.

"Процес перевірки інспектори служби будуть знімати з допомогою нагрудних відеокамер. Фіксуватимуть не вибірково, а повністю - від початку до кінця. Також камера буде оснащена GPS пристроєм для передачі чітких координат місця перевірки", - написала Уляна Супрун у Facebook.

Очільниця МОЗ наголосила, що така практика спростить документування спостережень та складання звітів для інспекторів, забезпечить об’єктивність, повноту і достовірність результатів перевірки, а також буде інструментом у вирішенні спірних питань.

За словами Супрун, відеозйомку будуть використовувати вже цього місяця в межах пілотного проекту в Києві, а до кінця 2019-го ця практика запрацює по всій країні.

"У рамках діяльності Держлікслужби це також має важливе значення. Крім ліцензування виробництва, імпорту та торгівлі лікарськими засобами, служба займається контролем та регулюванням у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин. У цій сфері можливі дуже високі корупційні ризики. Відеофіксація допоможе їх суттєво зменшити. Цей метод не панацея, але, безумовно, дуже великий крок вперед до більш прозорої та об'єктивної роботи", - зазначила очільниця МОЗ.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує продовжувати реформу системи охорони здоров'я і готове ознайомити команду нового президента з результатами та подальшими етапами медичної реформи.