Держлікслужба повідомила про виявлення "небезпечної партії" презервативів
Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
"Небезпечна партія презервативів була виявлена співробітниками ТОВ "Реккітт Бенкизер Україна", що представляє компанію виробника презервативів Durex британську Reckitt Benckiser Healthcare, які для контролю продукції придбали виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, раніше не допущених в обіг і які вважалися знищеними. Мова, зокрема, про презервативи латексні із силіконовою змазкою Durex® RealFeel (натуральні відчуття) в упакуванні по 3 і 12 шт.", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що згадані партії не відповідають вимогам технічних регламентів медичних виробів.
"Через зазначену проблему ці партії виробів не отримали дозвіл на продаж, проте все-таки незаконно з'явилися на ринку України", - повідомляє Держлікслужба.
Для захисту споживачів представник виробника звернувся в правоохоронні органи України. Держлікслужба також вживає всіх необхідних заходів, згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, що Книга рекордів України визнала лікарський засіб "Корвалол" виробництва фармкомпанії ПАТ "Фармак" (Київ) найвідомішим седативним препаратом на ринку країни.
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