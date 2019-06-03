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Держлікслужба повідомила про виявлення "небезпечної партії" презервативів

Бракована партія вважалася знищеною, але товари опинились у продажу через Інтернет
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) виявила на території України контрабандну партію презервативів Durex - без дозволу на ввезення через невідповідність вимогам технічних регламентів.
Держлікслужба повідомила про виявлення "небезпечної партії" презервативів Фото: condomdepot.com

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"Небезпечна партія презервативів була виявлена співробітниками ТОВ "Реккітт Бенкизер Україна", що представляє компанію виробника презервативів Durex британську Reckitt Benckiser Healthcare, які для контролю продукції придбали виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, раніше не допущених в обіг і які вважалися знищеними. Мова, зокрема, про презервативи латексні із силіконовою змазкою Durex® RealFeel (натуральні відчуття) в упакуванні по 3 і 12 шт.", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що згадані партії не відповідають вимогам технічних регламентів медичних виробів.

"Через зазначену проблему ці партії виробів не отримали дозвіл на продаж, проте все-таки незаконно з'явилися на ринку України", - повідомляє Держлікслужба.

Для захисту споживачів представник виробника звернувся в правоохоронні органи України. Держлікслужба також вживає всіх необхідних заходів, згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, що Книга рекордів України визнала лікарський засіб "Корвалол" виробництва фармкомпанії ПАТ "Фармак" (Київ) найвідомішим седативним препаратом на ринку країни.

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06 03 2019 16:44
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