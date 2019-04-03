Книга рекордів України визнала "Корвалол" найвідомішим седативним препаратом

Київський "Фармак" з 1991 року - єдиний виробник "Корвалолу" на пострадянському просторі

Книга рекордів України визнала лікарський засіб "Корвалол" виробництва фармкомпанії ПАТ "Фармак" (Київ) найвідомішим седативним препаратом на ринку країни.

Голова наглядової ради компанії Філя Жебровська під час церемонії нагородження зазначила, що "Корвалол", розроблений 1959 року вченими Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова, правонаступником якого з 1991 року є "Фармак", виготовляється на підприємстві відповідно до всіх європейських стандартів, повідомляє "Лівий берег" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому вона уточнила, що "Фармак" випускає "Корвалол" у замкнутому циклі - від синтезу субстанції до випуску готових лікарських форм - і гарантує його якість на кожному етапі виробництва.

Зараз "Фармак" має низку препаратів, виробництво яких у замкнутому циклі було розпочато Київським хімфармзаводом ім. М.В. Ломоносова, зокрема: "Діазолін", "Корвалол", "Нафтизин" і "Валідол". Загалом компанія має понад 220 продуктових досьє, випускає близько 20 нових лікарських препаратів щорічно.

Зазначають, що 1960 року було випущено 58 тис. флаконів "Корвалолу". Після реконструкції цеху та встановлення німецької автоматичної лінії виробництво препарату значно зросло: вже 1965 року було випущено 6,2 млн флаконів, а до 1975 року річний випуск "Корвалолу" сягнув 50 млн флаконів.

"Фармак" з 1991 року - єдиний виробник "Корвалолу" на пострадянському просторі. При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії, в тому числі в Німеччині, Польщі, Литві, Латвії, Білорусі, Молдові, Румунії, Болгарії, Туркменістані, Вірменії, Грузії, Азербайджані, Таджикистані, Киргизстані та Казахстані.

"Корвалол" у таблетках почали випускати 2013 року. З 2015 року "Фармак" запустив також виробництво м'яких желатинових капсул, що дозволило компанії освоїти новий сегмент фармакологічного ринку і випускати лікпрепарати в зручній для споживача формі.

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