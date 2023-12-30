Держсекретарю штату Мен, який вирішив не допустити Трампа до первинного голосування, загрожує імпічмент – ЗМІ

Представник республіканців ініціює процедуру імпічменту через нібито перевищення повноважень.

Державна секретарка штату Мен Шенна Беллоуз може зіткнутися зі спробою імпічменту в законодавчому органі штату через її рішення не допустити колишнього президента Дональда Трампа до праймеріз Республіканської партії.

Про це пише Asociated Press.

Один із законодавців від Республіканської партії пообіцяв домагатися імпічменту держсекретарки-демократки, незважаючи на те, що більшість у законодавчому органі мають її однопартійці.

Беллоуз заявила в п'ятницю, що не коментує спробу імпічменту, однак сказала, що згідно із законом штату вона зобов'язана приймати рішення.

"Згідно із законом штату Мен, я маю не лише повноваження, але й зобов’язана діяти. Я дотримуватимусь Конституції та верховенства права згідно з вказівками судів", – сказала вона.

Рішення Беллоуз в четвер було прийнято після рішення Верховного суду Колорадо, який видалив Трампа з голосування відповідно до розділу третього 14-ї поправки. Це рішення відкладене, доки Верховний суд США не вирішить, чи порушив Трамп положення часів громадянської війни, яке забороняє особам, які брали участь у повстанні, обіймати посади.

"За 150 років жодного кандидата не зняли з голосування за участь у повстанні. За останні два тижні це сталося з Дональдом Трампом двічі. На Верховний суд чинитиметься великий тиск, щоб він якомога швидше вніс ясність", — вважає Дерек Мюллер, професор Школи права Нотр-Дам і дослідник виборчого права.

Конгресмен Мена Джон Ендрюс, який представляє Комітет у справах ветеранів і юридичних справах, і наполягає на процедурі імпічменту Беллоуз назвав це рішення «проявом гіперпартійності». Він заявив, що надіслав повідомлення до офісу ревізора штату, який може запустити процес відставки.

"Існує двопартійна опозиція екстремальному рішенню, прийнятому держсекретарем. Вона явно перевищила свої повноваження. Залишається побачити, чи матимуть її зусилля з придушення виборців достатню підтримку демократів", – сказав лідер республіканців у Палаті представників Біллі Боб Фолкінгем.

Рішення Беллоуз спричинило хвилю ненависті та агресії в соціальних мережах, так само, як і дописи на його підтримку. В офісі держсекретарки заявили, що Беллоуз та члени її команди отримують погрози, які вона назвала неприйнятними.

"Мій обов’язок — дотримання Конституції та верховенства права. Саме Конституція та верховенство права роблять нашу Демократичну Республіку такою великою. Нікому не можна погрожувати за те, що він виконує свою роботу", – сказала вона в п’ятницю ввечері.

Вона додала, що сподівається на те, що люди, які пишуть погрози усвідомлюють свої дії та наслідки.

Серед делегації Конгресу штату Мен лише представник від Демократичної партії Челлі Пінгрі підтримала висновок Беллоуз про те, що Трамп підбурював американців до повстання.

Сенатор Ангус Кінг заявив у п’ятницю, що за відсутності остаточного судового рішення щодо повстання, рішення про те, чи слід розглядати Трампа як президента, повинен приймати народ на вільних і чесних виборах.