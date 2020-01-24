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Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми з 1 лютого

"Уряд схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1-го лютого"
Кабінет міністрів України схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого 2020 року.
Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми з 1 лютого Фото: dt.ua

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 січня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук,передає "Громадське".

«Уряд схвалив постанову для старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» з 1-го лютого. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу», — заявив Гончарук.

Голова уряду також додав, що Кабмін 24 січня визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва. 

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів України очікують, що до кінця 2020 року відсотки за іпотечними кредитами у банках складуть 11-12% річних.

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24 01 2020 14:00
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