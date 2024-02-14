Девід Кемерон: Захід повинен продемонструвати силу відповіді на російську агресію

Глава британського МЗС висловився за те, щоб Захід продемонстрував силу, яку показує з 2022 року, коли допоміг Україні звільнити половину території, захопленої Путіним, та все це без втрат серед військовослужбовців НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Сполучені Штати Америки, Британію та європейських союзників підтримати Україну, яка протистоїть російському повномасштабному вторгненню.

Про це він написав у колонці для The Hill.

"Ми довели, що небезпека ескалації є ілюзорною. Велика Британія першою надала все – від протитанкової зброї до артилерії й танків, а тепер і таку далекобійну зброю як ракети Storm Shadow. Щоразу, як путін брязкає зброєю, лякаючи ескалацією, це щоразу порожня риторика", – зазначив Кемерон.

Глава МЗС наголосив на важливості того, щоб США, Британія, європейські та інші союзники підтримали Україну в боротьбі проти абсолютно невиправданої агресії рф.

Він переконаний, що "наша спільна історія показує, наскільки безглуздо підкорятися тиранам у Європі, які вірять у перекроювання кордонів силою". За словами Кемерона, він не хоче, щоб Захід демонстрував слабкість, яку виявив по відношенню до лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в 1930-х роках, адже потім коштувало набагато більше життів його зупинити.

"Я не хочу, щоб ми демонстрували слабкість, яку проявили щодо путіна у 2008 році, коли він вдерся в Грузію, або невизначеність відповіді у 2014 році, коли він захопив Крим та більшу частину Донбасу, перед тим, як заплатити набагато більшу ціну за його агресію в 2022 році", – сказав глава британської дипломатії.

Він також виступив за те, щоб Захід продемонстрував силу, яку показує з 2022 року, коли допоміг Україні звільнити половину території, захопленої путіним, та все це без втрат серед військовослужбовців НАТО.

"Тож давайте зробимо це. Це лежить в основі того, що відстоюють обидві партії США. За що виступають обидві наші країни. Ми боремося з агресією. Ми відстоюємо свободу. Ми підтримуємо наших друзів. Ми показуємо цьому небезпечному, непевному світу, що ми непохитні у своїй волі. І ми перемагаємо", – додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців схвалити пакет допомоги Україні, заявивши, що "це питання глобальної безпеки". Виступаючи в середу, 14 лютого, в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, Кемерон сказав, що "немає нічого важливішого", ніж підтримка України на тлі російської агресії.