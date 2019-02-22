ДФС вдалось офіційно працевлаштувати 93 тисячі працівників гірськолижних курортів
"Отже, майже за три місяці зимового курортного сезону маємо офіційно працевлаштованих 93 тис. найманих осіб. Тільки у лютому – понад 23 тис., що на 13% більше, ніж у січні", - повідомив виконуючий обов'язки голови ДФС Олександр Власов.
Податківці зазначають, що найбільше нелегальних працівників працювати у готельному бізнесі та інших закладах тимчасового розміщення туристів. На підприємствах, де виявляли неоформлених працівників, ДФС почала проводити ще й податкові перевірки, а також перевірки спільно з Державною службою праці.
Державна служба з питань праці у 2018 році наклала на роботодавців 1,7 мільярда гривень штрафів через те, що ті використовували неоформлених належним чином працівників.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу
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