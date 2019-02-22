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ДФС вдалось офіційно працевлаштувати 93 тисячі працівників гірськолижних курортів

Найбільше нелегальних працівників працювати у готельному бізнесі
У Державній фіскальній службі повідомили, що за три зимових місяці проводили перевірки у готелях та туристичних підприємствах, розташованих на гірськолижних курортах України та домоглися працевлаштування 93 тисяч осіб.
ДФС вдалось офіційно працевлаштувати 93 тисячі працівників гірськолижних курортів Фото: з відкритих джерел

"Отже, майже за три місяці зимового курортного сезону маємо офіційно працевлаштованих 93 тис. найманих осіб. Тільки у лютому – понад 23 тис., що на 13% більше, ніж у січні", - повідомив виконуючий обов'язки голови ДФС Олександр Власов.

Податківці зазначають, що найбільше нелегальних працівників працювати у готельному бізнесі та інших закладах тимчасового розміщення туристів. На підприємствах, де виявляли неоформлених працівників, ДФС почала проводити ще й податкові перевірки, а також перевірки спільно з Державною службою праці.

Державна служба з питань праці у 2018 році наклала на роботодавців 1,7 мільярда гривень штрафів через те, що ті використовували неоформлених належним чином працівників.

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22 02 2019 14:52
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