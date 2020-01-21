Діагональ смартфонів за п’ять років “виросла” на 20%
Про це повідомляє TechToday,передає УКРІНФОРМ.
"Діагональ мобільників зросла за останні п’ять років на 20%, тоді як середня величина дисплея ноутбуків з 2015 року залишилася на колишньому рівні, а моноблоки і монітори додали тільки 5%", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні середньою діагоналлю смартфонів можна вважати 5,4 дюйма (13,7 см), тоді як п’ять років тому це було 4,6 дюйма (11,7 см). Однак смартфони стануть ще більш лопатоподібними – більшість новинок у 2019 році оснащено екраном від 6 дюймів (15,2 см), а експерти оголосили, що ера 5-дюймових смартфонів завершилася.
За підсумками 2019 року на смартфони від 5 дюймів (від 12,7 см) у штучних продажах припало близько 80%. Це майже на 20% вище, ніж роком раніше. У 2017 році обсяг пристроїв з такою діагоналлю складав всього 25%. Сьогодні на ринку практично не залишилося девайсів з екраном менше 4 дюймів (~1% у 2019 році).
У сегменті комп’ютерної техніки переваги споживачів у розмірах придбаних пристроїв за п’ять років залишилися схожими. Середній розмір екрана ноутбука тримається на рівні 15,6-15,8 дюйма. На універсальні лептопи 15-16 дюймів, які підійдуть для використання вдома і в поїздці, за підсумками 2019 року припало понад 75% проданих пристроїв. Середній розмір придбаних моніторів і моноблоків торік склав близько 22,5 дюймів, що більше приблизно на 5%, ніж п’ять років тому. Середня діагональ телевізорів у 2019 році склала 40 дюймів.
Нагадаємо, що усі сучасні гаджети використовують один із трьох стандартів зарядного пристрою: micro-USB, USB Type-C і Lightning. Перші два використовуються на Гаджетах із операційною системою Android, третій - на пристроях компанії Apple.
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