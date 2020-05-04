Disney назвала нові дати прем'єр фільмів, які довелось перенести через коронавірус До переліку перенесених прем'єр віднесли такі фільми, як "Мулан", "Чорна вдова", "Вічні" та багато інших

Найвідоміша та найприбутковіша кіностудія Disney цьогоріч матиме шалені збитки через перенесення кінопрем'єр, які були заплановані на весну 2019 року. Незважаючи на це, вони узгодили новий перелік дат на 2020-2022 роки, коли вийдуть довгоочікувані кінострічки.

Фото з вільних джерел

До переліку перенесених прем'єр віднесли такі фільми, як "Мулан", "Чорна вдова", "Вічні" та багато інших. Зокрема і фільм "Артеміс Фаул" – раніше він повинен був вийти у кінотеатрах 29 травня 2020 року, але у студії вирішили повністю скасувати покази та перенести прем'єру на онлайн-платформу Disney +. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, передає 24 КАНАЛ. Нові дати фільмів Disney у 2020 році: "Мулан" – 24 липня (раніше – 27 травня 2020);

"Чорна вдова" – 6 листопада (раніше – 30 квітня 2020);

"Вічні" – 12 лютого 2021 року (раніше – 6 листопада 2020);

"Круїз по джунглях" – 30 липня 2021 року (раніше – 23 липня 2020);

"Доктор Стрендж 2" – 5 листопада 2021 року (раніще – 7 травня 2021);

"Тор: Любов і грім" – 18 лютого 2022 року (раніше – 5 листопада 2021);

"Чорна пантера 2" – 6 травня 2022 року;

"Капітан Марвел 2" – 8 липня 2022 року. Нагадаємо, що корпорація The Walt Disney Company оцінює, що через китайський коронавірус недоотримає 175 мільйонів доларів. Це за умови, якщо парки розваг Disney у Гонконзі та Шанхаї будуть закриті ще два місяці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію