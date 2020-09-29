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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Дія City стане найбільшим в Європі технологічним хабом зі спецрежимом - Федоров

Перша у світі віртуальна бізнес-країна
Віртуальна бізнес-країна Дія City стане найбільшим в Європі технологічним хабом зі спеціальним правовим режимом для IT-компаній.
Дія City стане найбільшим в Європі технологічним хабом зі спецрежимом - Федоров Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"Дія City стане найбільшим в Європі технологічним хабом зі спеціальним правовим режимом. Вносити законодавчі зміни у функціонування зони буде заборонено протягом 15 років. Умови Дія City будуть цікавими для українських та міжнародних IT-компаній, інвестиційних фондів, стартапів, освітніх організацій", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що в рамках створення Дія City планується внесення змін до трудового законодавства та Податкового кодексу для компаній-резидентів. Відтак буде замінено податок на прибуток податком на виведений капітал за ставкою 10%; встановлено податок на працю у розмірі 5% ПДФО, ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати та 1,5% військового збору.

За словами Федорова, резидентами Дія City зможуть стати лише ті IT-компанії, діяльність яких відповідатиме спеціально розробленим КВЕДам Дія City.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Міністерство цифрової трансформації анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Нагадаємо, що раніше значно розширилися можливості додатоку “Дія”

 

 
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29 09 2020 17:28
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