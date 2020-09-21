Можливості додатоку “Дія” значно розширилися

При чому на порталі сказано, що чиновники прийняли таке рішення, так як українці часто не можуть скористатися додатком в банках, торгових мережах та інших установах

Український уряд розширило можливості електронного паспорта. Тобто, тепер через додаток “Дія” можна буде здійснювати фінансові операції, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

При чому на порталі сказано, що чиновники прийняли таке рішення, так як українці часто не можуть скористатися додатком в банках, торгових мережах та інших установах, передає Іtechua.

Відтепер через додаток “Дія” можна буде робити наступне:

проводити банківські операції

користуватися послугами поштового зв’язку

користуватися готельними, медичними, телекомунікаційними та адміністративними послугами

підтвердити свій вік під час придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів

повернути сплачені за товар гроші.

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації готуються до впровадження низки пільгових умов для IT-компаній - резидентів віртуальної бізнес-країни Дія.City.