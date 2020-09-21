ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїнський уряд розширило можливості електронного паспорта. Тобто, тепер через додаток “Дія” можна буде здійснювати фінансові операції, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Можливості додатоку “Дія” значно розширилися
При чому на порталі сказано, що чиновники прийняли таке рішення, так як українці часто не можуть скористатися додатком в банках, торгових мережах та інших установах
Фото: з вільних джерел
При чому на порталі сказано, що чиновники прийняли таке рішення, так як українці часто не можуть скористатися додатком в банках, торгових мережах та інших установах, передає Іtechua.
Відтепер через додаток “Дія” можна буде робити наступне:
- проводити банківські операції
- користуватися послугами поштового зв’язку
- користуватися готельними, медичними, телекомунікаційними та адміністративними послугами
- підтвердити свій вік під час придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів
- повернути сплачені за товар гроші.
Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації готуються до впровадження низки пільгових умов для IT-компаній - резидентів віртуальної бізнес-країни Дія.City.
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