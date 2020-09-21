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Для регіонів "червоної" зони встановили нові обмеження: список

Обмеження почнуть діяти з 22 вересня
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила обмеження у регіонах "червоної" зони карантину. Були враховані пропозиції регіональних комісій.
Для регіонів "червоної" зони встановили нові обмеження: список rbc.ua/

Про це повідомляє прес-служба уряду, передає РБК - Україна.

Обмеження почнуть діяти з 22 вересня.

"Сьогодні на позачерговому засіданні з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про введення обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19" - йдеться в повідомленні.

Встановлені такі обмеження:

  • забороняється перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • забороняється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;
  • відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;
  • відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги

При цьому дозволяється:

  • торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;
  • банківська та страхова діяльність;
  • медична та ветеринарна практика;
  • робота заправок, СТО;
  • робота салонів по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку;
  • доставка їжі з точок громадського харчування;
  • відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).

Крім того, в міста Славута та у Волочиському районі Хмельницької області, місті Каневі Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької дозволяється відвідування навчальних закладів, крім установ дитячих садів.

Нагадаємо, що 21 вересня в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.

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21 09 2020 16:00
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