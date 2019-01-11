Для "Укрпошти" шукають стратегічного інвестора - Гончарук

Гончарук заявив, що в аспекті великої приватизації планується приватизувати все, що не має стратегічного значення. У цьому питанні не йдеться про "Укрпошту", оскільки це підприємство приносить прибуток.

Уряд шукає стратегічного інвестора для державного підприємства "Укрпошта", повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в етері ток-шоу "Право на владу".

Гончарук заявив, що в аспекті великої приватизації планується приватизувати все, що не має стратегічного значення. У цьому питанні не йдеться про "Укрпошту", оскільки це підприємство приносить прибуток.

За його словами, "Укрпошта" - це "окрема історія".

"Для пошти ми шукаємо стратегічного інвестора", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що іноземні інвестори можуть заходити в компанію на рівні 5%-10%, і "змінювати культуру всередині".

Раніше повідомлялося, що в межах приватизації частину акцій Укрпошти можуть виставити на продаж для залучення коштів міжнародних інвесторів.

Нагадаємо, що голова "Укрпошти" підтримав часткову приватизацію компанії