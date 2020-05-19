До кабінету заступниці міністра юстиції хтось проник: вона звернулась у поліцію

Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук заявила, що до її робочого кабінету проникли невідомі.

"Чим далі тим веселіше. Черговий "привіт" від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані "гості" (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і "сюрпризи" на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі", - написала Оніщук у Facebook, зазначає "Громадське".

Заяву про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції вже направили. Наразі з’ясовуються всі обставини цього "візиту". Приміщення перевірили на наявність вибухівки та отруйних речовин.

Фото: Ольга Оніщук / Facebook