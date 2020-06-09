Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
Про це він розповів на своїй Фейсбук сторінці, передає Економічна правда.
Малюська розповів, що колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадратних метрів, а загалом займає 10 гектарів.
До будівель під'єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам.
Він також додав, що установа буде коштувати "недешево" та закликав всіх зацікавлених осіб звертатися до Мін'юсту з питаннями.
За словами міністра останній засуджений був вивезений зі колонії №48 ще у 2018 році.
Нагадаємо, що заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук заявила, що до її робочого кабінету проникли невідомі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- ВІДЕО НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки
- ВІДЕО НБУ не очікує суттєвих коливань курсу долара кінця року
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта