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Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48

Колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадратних метрів
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48.
Новий лот: Мін epravda.com.ua

Про це він розповів на своїй Фейсбук сторінці, передає Економічна правда.

Малюська розповів, що колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадратних метрів, а загалом займає 10 гектарів. 

До будівель під'єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам.

Він також додав, що установа буде коштувати "недешево" та закликав всіх зацікавлених осіб звертатися до Мін'юсту з питаннями.

За словами міністра останній засуджений був вивезений зі колонії №48 ще у 2018 році.

Нагадаємо, що заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук заявила, що до її робочого кабінету проникли невідомі.

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06 09 2020 15:00
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