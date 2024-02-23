2023 року росія заробила 1 мільярд євро від купівлі палива Євросоюзом через лазівку в забороні.

Це дозволило кремлівському паливу надходити в ЄС через іноземні нафтопереробні заводи, пише Рolitico.

Мова йде про продаж приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива.

"У 2023 році ЄС купив приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива - переважно дизельного - принаймні частково з росії, згідно з аналізом неурядової організації Global Witness. Ці закупівлі були дозволені через велику і тепер добре відому лазівку: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати московську сиру нафту, доки її спочатку перероблять на паливо в інших місцях", - йдеться в статті.

російське палива надходило до ЄС через Індію та Туреччину, і в підсумку багато грошей повернулись до кремля.

Сума в 1 мільярд євро, що еквівалентно вартості близько 60 000 дронів іранського виробництва Shahed, які москва часто використовує для бомбардування українських міст, стала відомою після того, як ЄС цього тижня погодив 13-й пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Так, минулого року Рolitico виявило, що москва заробила ще 1 мільярд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС щодо Болгарії, і що спроби ЄС обмежити російські нафтові доходи - провалилися.

І тепер Євросоюз починає готувати 14-й пакет санкцій, який має бути оприлюднений у найближчі місяці.

Останні викриття величезних нафтових прибутків росії - не кажучи вже про смерть російського опозиціонера Олексія Навального - посилять цей тиск, пише видання.

"російський режим продовжує опосередковано отримувати прибуток від третіх країн, які продають до ЄС нафтопродукти, вироблені з російської сирої нафти", - сказав заступник міністра закордонних справ Естонії Еркі Кодара.

Він додав, що Брюссель повинен запропонувати нове правило, яке вимагає від іноземних нафтопереробних заводів інформувати покупців з ЄС про будь-який російський імпорт.

Але досі побоювання щодо різкого зростання цін на дизельне паливо та економічного спаду відлякували чиновників від таких кроків.

Ще в 2022 році Євросоюз заборонив імпорт російської нафти морським транспортом і разом зі своїми союзниками по G7 запровадив ліміт ціни в 60 доларів за барель для продажу російських вантажів за межами ЄС із використанням західних транспортних і страхових послуг.

Проте план мав кілька обхідних шляхів, які підірвали його ефективність, адже був виняток, який дозволяв країнам ЄС купувати російську сиру нафту, перероблену за межами блоку. Додатковий виняток зробили для Болгарії, якій тимчасово дозволили експортувати паливо російського походження за певних умов.

"Загалом це означало, що сім нафтопереробних заводів, що переробляють московську нафту в Індії, Туреччині та Болгарії, продовжували експорт нафтопродуктів до ЄС. Найбільше палива в блок постачали індійські підприємства, на які припадало дві третини поставок", - йдеться у матеріалі.

Перероблене паливо потім продавалося легально, в тому числі через західні нафтові фірми і трейдери, а з часом прибуло до портів ЄС.

За оцінками Global Witness, експорт палива з цих нафтопереробних заводів до ЄС минулого року приніс путіну від 870 млн до 1,3 млрд євро.

"Кожний пенні, витрачений на російську нафту, допомагає оплачувати агресивну війну Кремля проти України", - сказав старший аналітик Global Witness Крістофер Ламбін.

Він додав, що ЄС повинен закрити лазівку в нафтопереробці.