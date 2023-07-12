Матеріали:
Теми:

росіяни на окупованих землях зі шкільних музеїв забирають все, що нагадує про Україну – ЦНС

12 липня 2023, 19:29
росіяни на окупованих землях зі шкільних музеїв забирають все, що нагадує про Україну – ЦНС
Фото: з вільного доступу
російські окупаційні адміністрації почали рейди по шкільних музеях на захоплених територіях.

Окупанти на захоплених українських землях продовжують пропагандистську діяльність і вилучають зі шкільних музеїв будь-які згадки та експонати, які нагадують про Україну.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Офіційно це подається як "громадський моніторинг шкільних музеїв", який нібито виконують активісти путінської партії "Єдіная росія", разом із "небайдужими школярами". Проте насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ.

"Головним завданням є вилучати українську символіку, літературу, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей. Наприклад на честь уродженця краю, який воював у Другій світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем", – пояснюють в ЦНС.

Тобто, окупанти фактично уніфіковують усі шкільні музеї тимчасово окупованого півдня, аби ті нічим не відрізнялася "від умовного музею школи десь у Барнаулі".

"Це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", – підкреслюють в ЦНС.

рейдерствоокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється