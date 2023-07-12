росіяни на окупованих землях зі шкільних музеїв забирають все, що нагадує про Україну – ЦНС

російські окупаційні адміністрації почали рейди по шкільних музеях на захоплених територіях.

Окупанти на захоплених українських землях продовжують пропагандистську діяльність і вилучають зі шкільних музеїв будь-які згадки та експонати, які нагадують про Україну.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Офіційно це подається як "громадський моніторинг шкільних музеїв", який нібито виконують активісти путінської партії "Єдіная росія", разом із "небайдужими школярами". Проте насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ.

"Головним завданням є вилучати українську символіку, літературу, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей. Наприклад на честь уродженця краю, який воював у Другій світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем", – пояснюють в ЦНС.

Тобто, окупанти фактично уніфіковують усі шкільні музеї тимчасово окупованого півдня, аби ті нічим не відрізнялася "від умовного музею школи десь у Барнаулі".

"Це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", – підкреслюють в ЦНС.