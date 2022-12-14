Папа Римський закликав святкувати Різдво скромніше, а заощаджене передати в Україну

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги "стражденному народу України".

Про це повідомляє Sky News.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

Протягом останніх місяців Ватикан організовував гуманітарні поставки, включно з надсиланням термоодягу українцям, які страждають від зимових холодів із обмеженим опаленням та електроенергією.

"Вони голодні. Їм холодно. Так багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями в серці", - додав понтифік.