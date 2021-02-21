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До України вже їдуть 500 тисяч доз COVID-вакцини, – Степанов

Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що перші 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу вже їдуть до України з Індії.
До України вже їдуть 500 тисяч доз COVID-вакцини, – Степанов Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Як передає Укрінформ, про це глава МОЗ повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ", - написав він.

За його даними, зараз вакцина транспортується до Мумбая. "Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України", - зазначив Степанов, підкресливши, що під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.

Міністр пояснив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

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21 02 2021 15:12
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