До Землі наближається небезпечний астероїд
Про це повідомляє Daily Star, пише "Укрінформ".
"NASA слідкує за величезним астероїдом, який за розміром може бути більшим за Емпайр-Стейт-Білдінг (у Нью-Йорку - ред.) і який цього тижня пролетить в орбіті Землі", - йдеться у повідомленні.
За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже цієї суботи, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 й 750 м, що більше за Емпайр-Стейт-Білдінг (443 м).
Науковці не вважають, що астероїд зіштовхнеться із Землею. Він має пролетіти повз нашу планету на відстані у близько 5,2 млн кілометрів. Швидкість його становить 5,2 км/сек.
За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астроїд наблизиться до Землі вже у 2024 році.
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