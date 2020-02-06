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До Землі наближається небезпечний астероїд

За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астроїд наблизиться до Землі вже у 2024 році
Астрономи Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) встановили, що астероїд 163348 (2002 NN4) максимально наблизиться до Землі вже цієї суботи.
До Землі наближається небезпечний астероїд Фото: interfax.by

Про це повідомляє Daily Star, пише "Укрінформ".

"NASA слідкує за величезним астероїдом, який за розміром може бути більшим за Емпайр-Стейт-Білдінг (у Нью-Йорку - ред.) і який цього тижня пролетить в орбіті Землі", - йдеться у повідомленні.

За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже цієї суботи, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 й 750 м, що більше за Емпайр-Стейт-Білдінг (443 м).

Науковці не вважають, що астероїд зіштовхнеться із Землею. Він має пролетіти повз нашу планету на відстані у близько 5,2 млн кілометрів. Швидкість його становить 5,2 км/сек.

За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астроїд наблизиться до Землі вже у 2024 році.

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02 06 2020 11:51
ТЕГИ: NASA, астероїд
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