NASA показало новий знімок Юпітера

На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети

Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 10 квітня, повідомляє "Укрінформ".

У цей час станція знаходилася на відстані 64 тисяч кілометрів від піку хмар Юпітера.

Фото: Укрінформ

На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети. "Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Апарат пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки.

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