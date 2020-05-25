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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
25 05 2020 09:32

NASA показало новий знімок Юпітера

На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети
Станція "Юнона" передала на Землю новий дивовижний знімок Юпітера.
NASA показало новий знімок Юпітера Фото: Укрінформ

Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 10 квітня, повідомляє "Укрінформ".

У цей час станція знаходилася на відстані 64 тисяч кілометрів від піку хмар Юпітера.

Фото: Укрінформ

На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети.

"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Апарат пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки.

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ТЕГИ: NASA, Юпітер

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