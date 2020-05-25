ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОСтанція "Юнона" передала на Землю новий дивовижний знімок Юпітера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 05 2020 09:32
NASA показало новий знімок Юпітера
На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети
Фото: Укрінформ
Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 10 квітня, повідомляє "Укрінформ".
У цей час станція знаходилася на відстані 64 тисяч кілометрів від піку хмар Юпітера.
Фото: Укрінформ
На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети.
"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Апарат пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки.
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