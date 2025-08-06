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Додіка офіційно позбавлено президентського мандата

06 серпня 2025, 13:38
Додіка офіційно позбавлено президентського мандата
Мілорад Додік Фото: Google.com
Рішення набуде чинності після завершення терміну апеляції.

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини ухвалила рішення про позбавлення скандального Мілорада Додіка мандата президента Республіки Сербської.

Про це повідомляє сербсткий телеканал N1.

Рішення було прийнято одноголосно: на засіданні були присутні троє членів комісії, а решта попередньо надали письмову згоду. Таким чином, усі семеро членів ЦВК підтримали позбавлення Додіка мандата.

Член ЦВК Суад Арнаутович уточнив, що рішення поки не є остаточним. Воно набуде чинності лише після завершення строку подання апеляції, що може тривати від одного до двох місяців через адміністративні процедури.

Також нещодавно Апеляційний суд Боснії підтримав вирок Додіку

 
Мілорад ДодікБоснії і Герцеговина

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