Додіка офіційно позбавлено президентського мандата

Рішення набуде чинності після завершення терміну апеляції.

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини ухвалила рішення про позбавлення скандального Мілорада Додіка мандата президента Республіки Сербської.

Про це повідомляє сербсткий телеканал N1.

Рішення було прийнято одноголосно: на засіданні були присутні троє членів комісії, а решта попередньо надали письмову згоду. Таким чином, усі семеро членів ЦВК підтримали позбавлення Додіка мандата.

Член ЦВК Суад Арнаутович уточнив, що рішення поки не є остаточним. Воно набуде чинності лише після завершення строку подання апеляції, що може тривати від одного до двох місяців через адміністративні процедури.

Також нещодавно Апеляційний суд Боснії підтримав вирок Додіку.