З початку повномасштабної війни Україна повернула додому з російського полону 1762 українців та українок, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав у відеозверненні

"Сьогодні маємо добру новину. Ще 116 українців звільнені з російського полону. З них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС", - розказав український президент.

І додав: "ми постійно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається". "Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону.Я дякую також усім, хто залучений до допомоги цим нашим людям після їхнього повернення", - сказав президент.